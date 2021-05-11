شاهد: مركبة فضاء محملة بغبار كويكب "بينو" تبدأ رحلة عودتها إلى الأرض

غادر مسبار "أوسايرس-ريكس" الأميركي بشكل نهائي الاثنين مدار الكويكب بينو الذي جمع منه العام الفائت عينات من الغبار، ليبدأ رحلته عائداً إلى الأرض.

إلا أن رحلة العودة هذه ستكون طويلة، إذ لن يهبط المسبار في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل 24 أيلول سبتمبر 2023.

يقول رئيس المهمة دانتي لوريتا خلال بث "ناسا" بالفيديو وقائع للحدث، إن المسبار "بات يتحرك الآن بسرعة تزيد عن 950 كيلومتراً في الساعة من بينو في طريق" عودته إلى الأرض.

وشُغّلَت دافعات المركبة لمدة سبع دقائق بهدف إعطاء المسبار الدفع اللازم لوضعه على المسار الصحيح.

يحمل "أوسايرس-ريكس" "أكثر من 60 غراماً من حصى وحبيبات غبار الكويكب، وهي أكبر عينة جمعتها "ناسا" منذ الصخور القمرية التي حملتها إلى الأرض رحلات "أبولو".

تمكن مسبار أوسايرس ريكس من التقاط العينات بفضل ذراع آلية لامست سطح الكويكب لثوان قليلة NASA via AP

وتوصل المسبار إلى جمع هذا المقدار بفضل عملية انطوت على مخاطر كبيرة نفذتها وكالة الفضاء الأميركية في تشرين الأول أكتوبر 2020، لامس خلالها المسبار تربة الكويكب لبضع ثوان، والتقط الغبار الذي أحدثه عصف المركبة.

وكادت العملية بأكملها تفشل عندما تبيّن للوكالة الأميركية بعد أيام أن باب الحجرة المخصصة لتخزين العيّنات لم يعد يقفل، مما أدّى إلى تطاير بعضها في الفضاء. لكنّ المسبار نجح في نهاية المطاف في تخزين العيّنات بطريقة آمنة، إذ تولّت ذراعه نقل الحمولة إلى كبسولة في وسطه، أمكن إقفال غطائها بإحكام.

وبعد سنتين ونصف سنة، سيتم إطلاق هذه الكبسولة قبل ساعات قليلة من دخولها الغلاف الجوي للأرض، وإبطاء سرعتها بواسطة نظام المظلة لكي تتمكن من الهبوط. وأوضحت الوكالة أن العينات ستنقل بعد ذلك إلى مركز جونسون للفضاء التابع لها في هيوستن، لكن 75 في المئة ستٌحفظ من دون المساس بها "لتتولى الأجيال المقبلة دراستها بتقنيات غير متوافرة بعد".

كويكب بينو كما رآه مسبار أوسايرس-ريكس AP/AP

ويأمل الباحثون أن تساعد العيّنات في توفير فهم أفضل لنشأة النظام الشمسي وتطوّر الأرض لتصبح كوكب صالح للحياة.