شاهد: مظاهرات في جنوب إفريقيا احتجاجا على مقتل فلسطينيين في غزة

تظاهر المئات في جنوب إفريقيا الثلاثاء احتجاجا على مقتل 28 فلسطينيا في ضربات اسرائيلية على قطاع غزة أعقبت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.

وتدعم جنوب إفريقيا علنا القضية الفلسطينية وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الفلسطينيين في 1995 بعد عام من انتهاء نظام الفصل العنصري.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وساروا في شوارع كيب تاون، ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، وهم يهتفون "فلسطين حرة" و"تسقط إسرائيل"، ما تسبب بحصول اختناقات مرورية.

وقالت تسنيم سوندرز التي تعمل مدرسة "الناس يموتون ويُشردون ويتعرضون للأذى والظلم، وقد عانينا الشي نفسه هنا في جنوب إفريقيا".

وأوردت كاشفة أشمت البالغة من العمر 56 عاما إن هذا "يذكرنا بوحشية الشرطة (...) ونظام الفصل العنصري الذي كان هنا".

ونظمت مظاهرات مماثلة من قبل حركة جنوب إفريقية مؤيدة للفلسطينيين تحمل إسم "مقاطعة سحب استثمارات وفرض عقوبات" في منطقة ساندتون التجارية والراقية في جوهانسبرغ.

وجنوب إفريقيا هي من بين أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وقد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا الإثنين عن "إدانة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بأقوى العبارات الممكنة لعمليات الإخلاء غير القانونية للفلسطينيين من منازلهم (...) والهجمات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وقبة الصخرة".

وتجدد تبادل القصف الثلاثاء بين إسرائيل وقطاع غزة حيث قتل 28 فلسطينيا منذ الإثنين في الضربات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر. وبين القتلى في قطاع غزة تسعة أطفال. وأصيب أيضا في القطاع 125 شخصا بجروح.

وجاءت الضربات ردا على إطلاق صواريخ من من القطاع في اتجاه إسرائيل تسببت بمقتل إسرائيليتين وجرح 85 آخرين.