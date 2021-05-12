هذه هي مواعيد مباريات الدور التمهيدي لـكأس العرب 2021

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد مباريات الدور التمهيدي للنسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب المقررة خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتقام المباريات السبع في الدور التمهيدي في الفترة بين 19 و25 حزيران/يونيو المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات العربية الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات التسعة الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات وهي تونس (26)، الجزائر (33)، المغرب (34)، مصر (46)، قطر المضيفة (58)، السعودية (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، وسوريا (79).

أما الفئة الثانية التي ستخوض الدور التمهيدي فضمت 14 منتخبًا هي عمان (80)، لبنان (80)، الاردن (95)، البحرين (99)، موريتانيا (101)، فلسطين (104)، ليبيا (119)، السودان (123)، جزر القمر (131)، اليمن (145)، الكويت (148)، جنوب السودان (169)، جيبوتي (183) والصومال (197).

وهنا مواعيد مباريات الدور التمهيدي

السبت 19 حزيران/يونيو:

ليبيا - السودان

- الأحد 20 حزيران/يونيو:

عمان - الصومال

- الإثنين 21 حزيران/يونيو:

الأردن - جنوب السودان

- الثلاثاء 22 حزيران/يونيو:

موريتانيا - اليمن

- الأربعاء 23 حزيران/يونيو:

لبنان - جيبوتي

- الخميس 24 حزيران/يونيو:

فلسطين - جزر القمر

- الجمعة 25 حزيران/يونيو:

البحرين - الكويت

وهنا قرعة دور المجموعات:

- المجموعة الاولى: قطر، العراق، الفائز من مواجهة عمان والصومال، الفائز من مواجهة البحرين والكويت.

- المجموعة الثانية: تونس، الامارات، سوريا، الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

- المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مواجهة الاردن وجنوب السودان، الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

- المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.