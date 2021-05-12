شاهد: القضاء على حوت جنح وعلق في نهر تيمز في لندن

أعلنت هيئات إغاثة بحرية بريطانية أن صغير حوت كان قد جنح على ضفاف نهر تيمز بضاحية لندن، تلقى حقنة قاتلة إثر تدهور وضعه لدرجة لا تسمح له بالبقاء على قيد الحياة.

وقد نجح عناصر الإغاثة في إطلاق حوت المنك الصغير الإثنين على وقع تصفيق مئات المتفرجين القلقين. لكنه أفلت منهم وعاد إلى النهر.

وقالت منسقة عناصر الإغاثة في هيئة "بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو" جولي كايبل إن "وضع الحوت تدهور خلال الدقائق الـ 45 الأخيرة التي كنا بجانبه خلالها". وأضافت "لم يكن يتنفس جيدا وما كان ليصمد طويلا"، مشيرة إلى أن أطباء بيطريين في حديقة حيوانات لندن حقنوا كمية كبيرة من المواد المخدرة للحوت الذي كان قد انفصل عن والدته.

هذا الحوت الصغير الذي يراوح طوله بين ثلاثة أمتار وأربعة، كان قد رُصد الأحد في جنوب غرب لندن وجنح في نهر تيمز.

وأوضح ناطق باسم معهد "رويال ناشونال لايفبوت إنستيتيوت" في وقت سابق الإثنين أن الحوت الصغير كان يظهر "سلوكيات مقلقة"، لدرجة أن "الخبراء الموجودين كانوا يخشون أن يكون في وضع صحي سيئ".

ويُصنَّف المنك من الحيتان الصغيرة ويصل طوله عموما إلى عشرة أمتار بعد البلوغ. وهو يعيش في شمال المحيطين الأطلسي والهادئ، لكن ثمة بعض من هذه الحيتان في المنطقة القطبية الشمالية أو في المناطق الاستوائية.