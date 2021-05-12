شاهد: سّكان قازان الروسية يضعون الورد أمام مدرسة تعرضت لاعتداء بالرصاص

وضع سكّان مدينة قازان الكبيرة في وسط روسيا الورود أمام مدرسة قُتل فيها تسعة أشخاص من بينهم سبعة تلاميذ وأُصيب نحو عشرين آخرين في إطلاق نار نفذه شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً.

وأظهرت مشاهد صادمة بثها شهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطفالا ومراهقين يقفزون من نوافذ المبنى المكون من ثلاثة طوابق للهروب من إطلاق النار. وأظهرت مشاهدُ أخرى أشخاصا مضرجين بالدماء ممددين على العشب ويتلقون الإسعافات

وهذه أسوأ عملية إطلاق نار في مدرسة روسية منذ العام 2018، إذ نادراً ما تتعرض المدارس لحوادث مماثلة نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المرافق التعليمية ولصعوبة شراء أسلحة نارية بشكل قانوني علما بأنه من الممكن تسجيل بنادق الصيد.