شاهد : صلاة العيد في آيا صوفيا في اسطنبول

أدى مئات المسلمين صلاة فجر عيد الفطر في خارج وداخل مسجد آيا صوفيا الشهير بإسطنبول للمرة الأولى منذ إعادة تحويله إلى مسجد العام الماضي.

وأعرب العديد منهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للعنف الإسرائيلي.

كانت كاتدرائية آيا صوفيا كاتدرائية، وتحولت إلى مسجد بعد سيطرة الإمبراطورية العثمانية لإسطنبول.

في تموز / يوليو الماضي، أعاد الرئيس التركي رسمياً المعلم الديني إلى مسجد وأعلن افتتاحه بعد حكم أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قرار صدر عام 1934 يقضي بضرورة بقاء المبنى متحفاً.