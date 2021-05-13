أكثر من 100 قتيل فلسطيني بينهم 27 طفلا في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية.. آخر التطورات

تواصلت الاشتباكات بين قطاع غزة وإسرائيل ليل الأربعاء-الخميس في أكبر مواجهة يدخل فيها الطرفان منذ 2014، أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 100 قتيل في القطاع بحسب وزارة الصحة في غزة وإلى مقتل سبعة أشخاص في إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان ليل الخميس إنّ عدد القتلى ارتفع إلى "103 شهداء من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة".

وكثف الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته على القطاع فيما أطلقت حماس من جهتها مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل. وقالت الصحف الإسرائيلية إن ثلاثة دفعات من الصواريخ أطلقت ليل أمس من القطاع باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل خلال أقل من ساعة. وتوازياً مع المواجهات العسكرية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن عشرات الفلسطينين أصيبوا بجروخ بعد اشتباكات مع الأمن في الضفة الغربية.

توغل إسرائيلي في غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس عن توغل قواته في قطاع غزة .

إطلاق نار في اللد

افتح رجل النار بسلاح شبه رشاش مساء الخميس على مجموعة من اليهود فأصاب أحدهم بجروح في مدينة اللد الإسرائيلية التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام، وفق ما أفاد شاهد والشرطة.

وقال شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس إن مجموعة من اليهود المسلحين كانت تقوم بدورية في حي يسوده توتر في المدينة الواقعة بضاحية تل أبيب، حين فتح رجل النار عليهم بسلاح شبه رشاش فأصيب أحدهم في ساقه.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "جرى إطلاق نار في مدينة اللد باتجاه مجموعة من اليهود. وقع جريح، والشرطة تبحث عن مشتبه بهم".

250 كيلومتراً

أعلن الناطق العسكري باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق صاروخ مداه 250 كيلومتراً في اتجاه مطار رامون في جنوب إسرائيل، داعياً شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى إسرائيل.

ولفت الناطق باسم كتاب القسام، الجناح العسكري للحركة الإسلامية، "أبو عبيدة"، إلى أن الصاروخ اسمه "عياش 250".

ويقع مطار رامون شمالي إيلات.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن الصاروخ سقط في المنطقة ولكنه "لم يصب هدفه"، ومضيفاً أن الملاحة الجوية عُلقت مؤقتاً الخميس.

"تعزيزات أمنية مكثفة"

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس بإرسال "تعزيزات مكثفة" من القوى الأمنية إلى المدن المختلطة التي يسكنها يهود وعرب والتي شهدت أعمال عنف ومواجهات خلال الأيام الماضية.

وقال غانتس في بيان "نحن في وضع طوارئ بسبب العنف الوطني، ومن الضروري الآن تعزيز القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها فوراً لتطبيق القانون والنظام".

تشييع قيادات حماس

شيع الخميس ستة من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسبعة آخرون من مرافقيهم الذين قضوا أمس في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ولم يشارك أي من قيادي حماس البارزين في الجنازة.

وأعلن الأربعاء مقتل قائد لواء غزة في كتائب القسام باسم عيسى وخمسة قادة آخرين في غارة إسرائيلية على موقع للحركة.

وفي كلمة بثتها فضائية الأقصى التابعة لحماس، قال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة إن القتلى هم بالإضافة إلى عيسى "جمعة طحلة وجمال الزبدة وحازم الخطيب وسامي رضوان ووليد شمالي". وسجي 13 جثمانا في جنازة شارك فيها نحو ألفي شخص في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة قبل أن تنطلق باتجاه مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة لمواراة الجثامين الثرى.

مساعدات أردنية

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أنه "تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم (الخميس)، أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين".

وحملت القافلة التي انطلقت أدوية ومضادات حيوية، وأجهزة ومعدات طبية. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان أنه "سيتم تسيير عدة قوافل لاحقاً" وذلك ضمن "جسر بري بيننا وبين إخوتنا في الضفة وقطاع غزة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه".

ووفقاً لبيان للديوان الملكي نشر الأربعاء أمر الملك الحكومة بـ"إرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له المدنيّون من اعتداءات إسرائيلية". ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.

مطار بن غوريون

أعلنت السلطات الإسرائيلية تعليق العمل في مطار بن غوريون شرق تل أبيب وتحويل الرحلات إلى مطارات أخرى نظراً للحالة الأمنية وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

صافرات إنذار في شمال إسرائيل

دوّت صفّارات الإنذار الخميس في شمال إسرائيل، للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري، وفق ما أعلن الجيش. وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، لم تُطلَق صافرات الإنذار في العاصمة الاقتصادية تل أبيب في وسط البلاد فحسب -حيث هرع السكان إلى الملاجئ- ولكن أيضاً في وادي يزرعيل في الشمال. وقال مسعفون إن خمسة أشخاص أصيبوا ليل الأربعاء-الخميس عندما أصاب صاروخ مجمعاً سكنياً في بتاح تكفا قرب تل أبيب.

أكثر من 1500 صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس أن أكثر من 1500 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل مساء الإثنين. وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش إن مجموعات مسلحة أطلقت نحو ألف صاروخ من غزة على إسرائيل، لكن فجر الخميس زاد الجيش هذا العدد إلى "نحو" 1500 صاروخ.

قلق أمريكي

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق بلاده الخميس إزاء تصاعد العنف بين العرب واليهود داخل اسرائيل بالتزامن مع تبادل للقصف مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المسؤول للصحافيين إن واشنطن تشعر بـ"القلق العميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل"، مضيفا أن اليهود والمسلمين الذين يحيون أعيادا هذا الأسبوع "يستحقون المشاركة في الاحتفالات دون خوف من العنف".

وأعلن بلينكين الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني "بداية الأسبوع المقبل".

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة. وقال بلينكن للصحافيين "نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج".

لا اجتماع بمجلس الأمن

وقال متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الجمعة لمناقشة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتم في نهاية المطاف.

وقال "لن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن غدا"، في وقت أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة عارضت ذلك.

معارضة واشنطن

وعارضت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، على ما أفاد دبلوماسيون. وأوضح دبلوماسي أن "الولايات المتحدة غير موافقة على عقد اجتماع غدا عبر الفيديو"، فيما قال مصدر دبلوماسي آخر إن واشنطن تفضل عقد الاجتماع الثلاثاء، ما سينزع عنه إلى حد بعيد طابعه الطارئ.

ويتطلب عقد هذه الاجتماعات عبر الفيديو موافقة جميع الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن. ويدعم الأميركيون موقف حليفتهم إسرائيل التي ترفض تدخل الأمم المتحدة في النزاع مع الفلسطينيين.

إدانة فرنسية لحماس

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس "بشدة عمليات إطلاق الصواريخ التي تبنتها حماس وجماعات إرهابية أخرى" مشيرا إلى أن ذلك يضع "سكان تل أبيب في خطر كبير" ويقوض "أمن دولة إسرائيل"، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان.

وتحدث ماكرون الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقدم له "تعازيه" على "الخسائر الكثيرة بين المدنيين الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية والمواجهات الجارية مع إسرائيل"، طالبا منه "استخدام كل وسائل النفوذ لديه من أجل إعادة الهدوء في أسرع وقت".

وتابع البيان أنه "إزاء تصعيد العنف المقلق في الشرق الأوسط، فإن رئيس الجمهورية مصمم على العمل مع مجمل الأطراف لوضع حد له بأسرع ما يمكن" مؤكدا أن "عودة الهدوء والسلام أولوية لنا".

وسيتحدث ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "غير المتوافر اليوم لإجراء مكالمة هاتفيا"، كما سيكون على تواصل "مع شركاء فرنسا الرئيسيين في الشرق الأوسط" ولا سيما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي "يدعم بالكامل وساطته"، وفق البيان. وأكد قصر الإليزيه أن "رئيس الجمهورية سيعرب للجميع عن الحاجة الملحة لعودة السلام والاستئناف الحازم للمفاوضات الضرورية لإحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعزم فرنسا على المساهمة في ذلك مع احترام التطلعات المشروعة للجميع".

حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

طلبت الداخلية الفرنس من الشرطة الخميس حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة في باريس نهاية الأسبوع على خلفية النزاع مع إسرائيل خشية تكرار صدامات وقعت في ظروف مشابهة عام 2014.

ودعا ناشطون إلى التظاهر في حي باربيس في شمال العاصمة الفرنسية احتجاجا على استخدام إسرائيل للقوة في قطاع غزّة ردا على ضربات صاروخية تنفّذها حركة حماس ضد الدولة العبرية.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على "تويتر"، "طلبت من قائد شرطة باريس حظر الاحتجاجات السبت المرتبطة بالتوتر الأخير في الشرق الأوسط". وأضاف "شهدنا في 2014 اضطرابات خطيرة في النظام العام"، داعيا قادة الشرطة في أنحاء فرنسا إلى اليقظة تحسبا لأي تظاهرات.

وفي تعميم اطلعت عليه فرانس برس، حض قادة الشرطة المحليين على ضمان "حماية أماكن العبادة والمدارس المراكز الثقافية والأعمال التجارية التابعة للجالية اليهودية". وخرجت عدة تظاهرات في فرنسا في تموز/يوليو 2014 للتنديد بهجوم إسرائيل على قطاع غزة.

دعوة روسية - أممية لوقف العنف

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسرائيليين والفلسطينيين الخميس إلى وضع حد للاشتباكات الدامية المتواصلة، وفق الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان بعد لقاء بين بوتين وغوتيريش عبر تقنية الفيديو، "مع تصاعد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نرى أن الأولوية هي لإنهاء العنف من الجانبين وسلامة السكان المدنيين".

بلينكن يطالب عبّاس بوقف إطلاق الصواريخ

قال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إنّه تحدّث مع رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس وطالب بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة على إسرائيل. وهذا أوّل اتّصال رفيع المستوى بين إدارة بايدن والفلسطينيّين. وكتب المسؤول الأميركي على تويتر "تحدثتُ مع الرئيس عبّاس حول الوضع الحالي في القدس والضفة الغربيّة وغزّة. أعربتُ عن تعازيّ للخسائر في الأرواح وشدّدتُ على ضرورة إنهاء الهجمات الصاروخيّة وتخفيف التوتّرات".

وأضاف بلينكن أنّ "الإسرائيليّين والفلسطينيّين، على السواء، يستحقّون الحرّية والكرامة والأمن والازدهار". قبل ذلك أعلن بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "وقف التصعيد". وقال إنّ هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، سيكلف بالحضّ "نيابة عن الرئيس بايدن على وقف تصعيد العنف".

الطيران المدني

وأدى التصعيد المتواصل إلى تعليق العديد من شركات الطيران خدماتها إلى الدولة العبرية وسط دعوات دولية وجهود دبلوماسية لخفض التوتر. - كي إل إم - علقت شركة الخطوط الهولندية كي إل إم رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الراهن، حسبما أعلنت هيئة البث العامة الهولندية.

وألغيت رحلة من مطار سخيبول بأمستردام كانت قد أرجئت في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف. والشركة الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن إمكانية المضي قدما برحلة يوم الأحد، وفق هيئة البث. - بريتش إيرويز، فيرجن - ألغت بريتش إيرويز خدمتها من وإلى تل أبيب الخميس، وكذلك فعلت شركة فيرجن أتلانتيك ليومي الخميس والجمعة. وألغت خطوط لوفتهانزا الألمانية وخطوط إيبيريا الإسبانية والخطوط البولندية رحلاتها ليومي الخميس والجمعة.

دعوة لانعقاد مجلس الأمن

دعت تونس والنروج والصين مساء الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة جديدة الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرّة، حسبما قالت مصادر دبلوماسية. وهذه الجلسة التي يُتوقّع أن يشارك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، ستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ الإثنين. وعقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً ثانياً حول التصعيد، عارضت خلاله الولايات المتحدة مرّة أخرى تبنّي قرار اعتبرت أنّه سيؤدّي إلى "نتائج عكسيّة".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، معبّراً بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الأمل في أن تنتهي الاشتباكات العنيفة مع الفلسطينيين قريباً.