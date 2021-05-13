رجل يطلق النار على مجموعة من اليهود ويصيب أحدهم بجروح في مدينة اللد الإسرائيلية (بالفيديو)

فتح رجل النار بسلاح شبه رشاش مساء الخميس على مجموعة من اليهود فأصاب أحدهم بجروح في مدينة اللد وسط إسرائيل التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام، وفق ما أفاد شاهد والشرطة.

وقال شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس، إن مجموعة من اليهود المسلحين كانت تقوم بدورية في حي يسوده توتر في المدينة الواقعة بضاحية تل أبيب، حين فتح رجل النار عليهم بسلاح شبه رشاش فأصيب أحدهم في ساقه.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "جرى إطلاق نار في مدينة اللد باتجاه مجموعة من اليهود. وقع جريح، والشرطة تبحث عن مشتبه بهم". فيما زاد التوتر في مدنية عكا في الجليل بين إسرائيليين متطرفين وسكان المدينة العرب.

ووقعت مواجهات ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة اللد المختلطة بوسط إسرائيل بين المحتجين العرب ومجموعات من اليهود المتطرفين، قتل خلالها موسى حسونة (32 عاما).

وتم على الإثر إحراق كنيس وعدد من السيارات، ما حمل السلطات على إعلان "حال الطوارئ" فيها وفرض حظر تجول اعتبارا من الساعة 20.00 ت غ. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، بإرسال "تعزيزات مكثفة" من القوى الأمنية الى المدن المختلطة.

هذا وتعرض يوآف زهافي، صحافي في القناة الـ 11 الإسرائيلية للضرب من قبل مجموعة من اليمينيين المتطرفين في حي هتكفا في تل أبيب.

ونشرت إسرائيل الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع بين إطلاق صواريخ على إسرائيل وغارات إسرائيلية على غزة، فيما تواجه إسرائيل في الداخل جبهة أخرى مع وقوع أعمال شغب ومواجهات بين اليهود والعرب.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من مئة قتيل في غزة بينهم 27 طفلا، ونحو 530 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.