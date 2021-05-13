فيديو: حماس تنشر شريطاً مصوراً لعملية تحضير وإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل

نشر نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مقاطع مصورة تظهر بحسب الفيديو مقاتلين يتحضرون لعملية عسكرية جديدة، ثم يطلقون فيما بعد وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجناح العسكري لحركة حماس إن هذه الصواريخ استهدفت مدن عسقلان وأشدود وتل أبيب في جنوب ووسط إسرائيل.

وتقول وكالة أسوشييتد برس التي حصلت على الفيديو إن لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من محتوى اللقطات أو تاريخها أو موقعها، على الرغم من أن حماس قالت إنه تم تصويرها الثلاثاء الفائت.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين من قطاع غزة أطلقوا نحو 1600 صاروخ باتجاه جنوب ووسط إسرائيل في ثلاثة أيام فقط. وهذا ما يقرب من ثلث العدد الذي تم إطلاقه خلال حرب غزة عام 2014 بأكملها.

وواصل نشطاء غزة قصف إسرائيل بإطلاق الصواريخ بدون توقف طوال الأربعاء وحتى فجر الخميس.

أدت الهجمات إلى توقف الحياة في بلدات جنوب إسرائيل بالقرب من غزة، لكنها وصلت أيضاً إلى الشمال حتى منطقة تل أبيب، على بعد حوالي 70 كيلومترا (45 ميلاً) إلى الشمال، لليوم الثاني على التوالي.