فيديو: مسلمو العالم من القاهرة إلى بكين يؤدون صلاة عيد الفطر

أدى مؤمنون صلاة عيد الفطر أمام الكعبة في المسجد الكبير وفي أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية هذا الخميس، خاتمين بذلك شهراً كاملاً من الصوم. واتبع المصلون تدابير صحية احترازية بهدف كبح تفشي وباء كوفيد-19 الذي لا يزال منتشراً في عدة بلدان. وفي القدس، تجمع الآلاف منذ الصباح في باحات المسجد الأقصى للمشاركة في صلاة العيد الذي يحل هذا العام وسط أجواء متوترة، ومواجهات عسكرية دامية بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة. وفي مصر أدى المئات الصلاة في المسجد الأزهر، بعدما حددت السلطات مساجد معينة لإقامة الصلوات، بهدف احتواء الوباء. أخيراً، في الصين التي تنتقد دائماً بسبب سجّلها الإنساني فيما خصّ أقلية الإيغور، احتفل مسلمو بكين و"إمبراطورية الوسط" بالعيد بعدما تجمّعوا في مسجد نيوجيه..
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