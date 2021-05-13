شاهد: صواريخ حماس والقبة الحديدية وحوار في السماء.. ومراسل قناة تي في 2 الدنماركية على الأرض

بينما كان جوتام كونفينو، مراسل قناة "تي في 2" الدنماركية، ينقل ليل الأربعاء آخر التطورات حول تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كانت الصواريخ تضيء سماء إسرائيل وقطاع غزة في آن واحد.

وتظهر لقطات مصورة حالة الذعر التي أصابت كونفينو عقب إطلاق أحد الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وعلق كونفينو أثناء تغطيته المباشرة للأحداث من مدينة عسقلان، جنوب إسرائيل: "نعم، كما تسمعين، نحن نتعرض للهجوم هنا في مدينة عسقلان. يتم إطلاق الصواريخ مباشرة الآن وتمر من فوقنا، وأنا مضطر للجلوس في وضع حرج بعض الشيء"، وتابع "يمكنك أن تلاحظي أن الأمور تسير بشكل جنوني من حولي".

وأضاف المراسل الذي كان يغطي ارتفاع وتيرة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وأخر التطورات "هذا هو الواقع عندما تطلق حركتا حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ على المدن الإسرائيلية"، وأضاف "ما يسمى بالقبة الحديدية، هي تحاول إسقاط هذه الصواريخ. وتنجح في التصدي للكثير منها، إلا أنها في معظم الوقت لا تتمكن من ذلك".

وأردف المراسل "عندما تسقط الصواريخ تسفر عن سقوط قتلى. هذه الليلة، أصيب فتى يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة في هجوم ليس ببعيد عن هنا. إنه موجود حاليا في المستشفى. كان متواجدا في غرفة آمنة، قبل أن يخترق الصاروخ الغرفة. مما يعني أن الصواريخ قادرة على الاختراق بسهولة".

ليأتي التعليق من داخل الاستديو من قبل مذيعة أخبار قناة "تي في تو" الدنماركية، وتطلب منه أن يبقى أمنا قائلة :"جوتام كونفينو، نريدك أن تكون بأمان، سوف نقطع هذه المداخلة لتكون آمنًا. وسنحاول في وقت لاحق التحدث إليك. حاليا، شكرًا لك واعتني جيدا بنفسك".