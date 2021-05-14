12 قتيلاً في انفجار مسجد في كابول في انتهاك لوقف إطلاق النار

قتل 12 شخصاً في انفجار داخل مسجد بضواحي العاصمة الأفغانية خلال صلاة الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة، في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز "خلال صلاة الجمعة وقع انفجار داخل مسجد في حي شكر دره في (ولاية) كابول".

وهذه أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف مؤقت لإطلاق النار بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ الخميس.

ووافق الطرفان المتحاربان على هدنة لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر. وهذه رابع هدنة من نوعها في النزاع المستمر منذ قرابة عقدين من الزمن.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع بعد أن بدأ الجيش الأميركي رسمياً في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من أيار/ مايو.

الأسبوع الماضي وقعت سلسلة انفجارات أمام مدرسة للبنات في العاصمة، قضى فيها أكثر من 50 شخصاً غالبيتهم من التلميذات.