زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة سواحل غرب سومطرة في إندونيسيا الجمعة على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأميركي، ما أثار الذعر في الجزر القريبة من دون أن ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح المصدر أن الزلزال ضرب على عمق قليل قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) قرب جزيرة نياس على بعد 250 كم جنوب سينابانغ.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في نياس، آغوس ويبيسونو، إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات، وأكد لوكالة فرانس برس "اتصلت بفريق البحث والانقاذ في جنوب نياس وغرب نياس. إنهم بأمان، لم تقع إصابات أو أضرار"، وأضاف أن الهزات كانت قوية. وتسببت بإثارة الهلع وخصوصا لدى المقيمين في محيط الساحل خشية وقوع تسونامي.

وقال مرشد سياحي في جنوب نياس لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "وقع زلزال أصابني بالدوار، لكن حتى الآن يبدو أن المباني في منطقتي لم تتضرر".

وتابع "عند وقوع الزلزال هرعنا جميعا إلى الخارج".

وشعر أهالي بادنغ عاصمة غرب سومطرة بشكل قوي بالزلزال الذي أعقبته هزة ارتدادية أقل شدة من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

في 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصاً في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.

وفي وقت لاحق من العام نفسه أدى زلزال بقوة 7,5 درجات على مقياس ريشتر في بالو على جزيرة سولايسي ومن ثم تسونامي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.