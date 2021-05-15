فيديو: عُمر الرضيع.. الناجي الوحيد من "مذبحة أفراد الأسرة العشرة" في غزّة

كان عُمر، الرضيع الذي يبلغ 6 أشهر من العمر، الناجي الوحيد من القصف الإسرائيلي على أحد المباني السكنية في قطاع غزة، الذي أدى إلى مقتل 10 أفراد من أسرة واحدة فجر اليوم، السبت.

ويقول محمد حديدي والد الطفل، إن زوجته "أم صهيب" ذهبت مع أولادها الخمس (تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاماً) للاحتفال بعيد الفطر عند أقربائهم، عندما قصف المبنى.

ولا يزال أحد الأطفال (11 عاماً) في عداد المفقودين، فيما توفيت أم صهيب وصهيب (14 عاماً) وعبد الرحمن (8 أعوام) ووسام (6 أعوام). ونقل الرضيع إلى مستشفى الشفاء في غزة على الفور حيث يخضع لعلاج من كسر في الساق وجروح تسبب بها القصف.