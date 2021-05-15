شاهد: الآلاف يتظاهرون في سيدني الأسترالية دعماً للفلسطينيين

تظاهر الآلاف في سيدني الأسترالية السبت دعماً للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومدن الداخل الإسرائيلي، في مظاهرة أقيمت أيضاً لإحياء ذكرى النكبة التي يحتفل بها الفلسطينيون اليوم...