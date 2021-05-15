فيديو | إعصار قوي يضرب ووهان الصينية حيث "ظهر" فيروس كورونا للمرة الأولى

أعلنت السلطات الصينية السبت أن إعصارين أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد. وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.

وقالت سلطات مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من مئتين آخرين بجروح. وكانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضراراً برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء، اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء ما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي. وانهار نحو ثلاثين منزلا، حسب سلطات هوبي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضاً مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

وتفيد حصيلة أن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة. وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارا كبيرة في مسارها.

وكانت عاصفة شديدة تسببت في بداية أيار/مايو بمقتل 11 شخصا في مدينة بالقرب من شنغهاي.