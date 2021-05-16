شاهد: الطلاب في طليعة المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكولومبية

تظاهر المئات في شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا في احتجاجات مناهضة للحكومة. وكان الطلاب في طليعة الاحتجاجات حيث شكلوا غالبية المتظاهرين. وشهدت كولومبيا غضباً شعبياً حيث اندلعت الاحتجاجات نهاية الشهر الماضي بدعوة من النقابات، التي دعت المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجا على قرار حكومة الرئيس إيفان دوكي برفع الضرائب. وبالرغم من سحب السلطات للمقترح بعد أربعة أيام على خلفية الاحتجاجات التي استقطبت الآلاف، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة السخط الشعبي الذي احتدم خلال الوباء. وتصاعد الغضب الشعبي مع ورود تقارير عن وحشية الشرطة ووفيات واختفاء متظاهرين.
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