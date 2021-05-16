لاعبو ليستر يرفعون العلم الفلسطيني دعما للفلسطينيين بعد تتويجهم

عبّر لاعبا ليستر سيتي حمزة شودهوري والفرنسي وسلي فوفانا عن دعمها للفلسطينيين، بعد تتويج فريقهما بلقب كأس إنكلترا لكرة القدم السبت. وحمل لاعب الوسط شودهوري والمدافع فوفانا العلم الفلسطيني، بعد فوز ليستر على تشلسي بهدف مقابل صفر على ملعب ويمبلي في لندن.

ووضع شودهوري العلم الفلسطيني على كتفيه اثناء حصوله على الميدالية الذهبية للمسابقة العريقة التي حصل عليها ليستر للمرة الأولى في تاريخه.

واحتج عشرات الألوف السبت في مدن أوروبية بينها لندن، برلين، مدريد وباريس لدعم الفلسطينيين.

ومنذ الإثنين يشنّ الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس التي أطلقت من جانبها مئات الصواريخ على الدولة العبرية، في أسوأ جولة عنف منذ سنوات.

ونشر رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة حسام زملط في حسابه على تويتر رسالة شكر وجهها للاعبي ليستر والنادي المتوج بلقب الكأس لدعمهم الفلسطينيين.

وكانت تغريدة نشرها لاعب وسط أرسنال المصري محمد النني يظهر فيها دعمه للفلسطينيين لقيت رد فعل عنيف من المشجعين اليهود. كتب اللاعب الدولي في حسابه على تويتر "قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين".

وأكد نادي ارسنال اللندني لشبكة "سكاي سبورتس" انه تحدث مع لاعبه بعد أن أثيرت مخاوف بشأن تغريدته من قبل أحد رعاة النادي، صانع القهوة لافاتسا.

قال النادي "كما هو الحال مع أي موظف في أرسنال، يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم على منصاتهم الخاصة". وتابع "مع ذلك، فقد تحدثنا مع مو عن الأمر، لذا فهو يفهم الآثار الواسعة لمنشوره".

أردف نادي شمال لندن "نحن ملتزمون كناد في مواجهة والقضاء على جميع اشكال التمييز ونواصل الدفاع عن الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة".