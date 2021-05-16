نتنياهو: مبنى مكاتب وسائل إعلام في غزة كان "هدفا مشروعاً"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة ودمرته ضربة إسرائيلية السبت كان "هدفاً مشروعاً تماماً"، مؤكداً أنه يستند في ذلك الى معلومات لأجهزة الاستخبارات.

وقال نتنياهو لشبكة "سي بي إس" الأميركية، إن المبنى الذي كان يضم خصوصا مكتبي وكالة أسوشييتد برس الأميركية وشبكة الجزيرة القطرية، كان فيه أيضا "مكتب استخبارات للمنظمة الإرهابية الفلسطينية التي تعد وتنظم هجمات إرهابية على مدنيين اسرائيليين"، في إشارة الى حركة حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف السبت برج الجلاء الذي يضم شققاً سكنية ومكاتب صحفية، بأربعة صواريخ مما أدى إلى انهياره بالكامل، بعد دقائق من تحذير الموجودين فيه.

وإثر ذلك اتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بنتنياهو وشدد خلال الاتصال على أهمية "ضمان سلامة المراسلين"، فيما عبّر المدير التنفيذي لوكالة أسوشييتد برس الأميركية "عن صدمته".