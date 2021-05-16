قائد فيلق القدس يشيد بتطور قدرات حماس العسكرية

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري دعم الجمهورية الإسلامية للفلسطينيين في مواجهة "الجرائم" الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة، وذلك خلال اتصالات أجراها مع مسؤولين في الفصائل، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.

وأجرى العميد إسماعيل قاآني اتصالين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، وفق ما أوردت وكالة النباء الرسمية (إرنا) الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن قاآني أكد للنخالة "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات وجرائم العدو الصهيوني". ونوّه قائد القوة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس بـ"تطور المقاومة الفلسطينية وقدراتها في الدفاع عن شعب فلسطين".

كما نقل قاآني رسالة دعم مماثلة إلى هنية، مؤكداً "وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب فلسطين"، وإدانتها "انتهاكات النظام الصهيوني وجرائمه في القدس وغزة".

واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في القطاع وحي الشيخ جراح في القدس "يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية".

وقتل في غزة 174 شخصاً على الأقل بينهم 47 طفلاً منذ الإثنين الماضي، في حين جرح 1200 شخص وفق وزارة الصحة في القطاع المحاصر. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل عشرة أشخاص وأصيب 282 بجروح.

وهذه أعنف مواجهة في غزة منذ العام 2014، وتشهد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على القطاع، ورد الفصائل بإطلاق صواريخ طالت مناطق واسعة في الأراضي الإسرائيلية.

واندلعت جولة العنف بعد إطلاق الفصائل صواريخ باتجاه اسرائيل تضامناً مع مئات الفلسطينيين الذين جرحوا في صدامات مع القوات الاسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وتهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

ويعد تأييد الفلسطينيين محوراً أساسياً في السياسة الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

واعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الشهر في خطاب لمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي أطلقه مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، إن اسرائيل "ليست دولة، بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى"، وأكد أن "مكافحة هذا الكيان السفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة".