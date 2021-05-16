فيديو: طائرة مغربية محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية المخصصة لغزة والضفة

انطلقت طائرة عسكرية مغربية محملة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية ليل السبت-الأحد من مدينة القنيطرة، وذلك بعد صدور أمر ملكي بهذا الشأن.

ومنذ أمس الجمعة أعلن المغرب أنّه سيرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة تتألّف من أربعين طنّاً من المواد الغذائية والأدوية المخصّصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية، بينما تظاهر مصلّون في مدن مغربية عدّة لإدانة القصف الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنّ هذه المساعدات، التي سيتمّ نقلها بطائرات عسكرية بأمر من الملك محمد السادس، هي "جزء من دعم المملكة المستمرّ للقضية الفلسطينية العادلة".

وجدّدت الوزارة "إدانة العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة"، والتزام المغرب الذي طبّع علاقاته مع إسرائيل أوخر العام الماضي "بتحقيق الحلّ القائم على الدولتين (...) من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".