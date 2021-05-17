شاهد: المكسيكية أندريا ميسا تتوّج ملكة جمال الكون للعام 2021

تُوّجت ملكة جمال المكسيك، أندريا ميسا، ملكة جمال الكون في ختام التصفيات التي أقيمت في الولايات المتحدة والتي اتخذتها ملكة جمال بورما منصّة للتنديد بالإنقلاب العسكري الذي شهدته بلادها في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.

ميسا التي تألقت بفستانها الأحمر، تمكّنت من خطف اللقب بعد تقدمها على ملكتي جمال البرازيل البيرو، اللتين كانتا تأهلتا إلى الدور النهائي من المسابقة في نسختها الـ69 والتي أقيمت في فندق وكازينو هارد روك بفلوريدا وتولّى تقديمها الممثل الأميريكي ماريو لوبيز والنجمة التلفزيونية أليفيا كولومبو.

وتنافس على لقب ملكة جمال الكون هذا العام ملكات الجمال في 74 دولة تأهل منهنّ 21 إلى الجولة النهائية، بعدها تمّ انتخاب 10 منهنّ إلى مسابقة فساتين السهرة، وتم اختيار خمسة ملكات للمشاركة في جولة الأسئلة والأجوبة، التي تعدّ الفقرة الأهم في المسابقة.

واتّخذت ملكة جمال بورما ثوزار وينت لوين ظهورها من المسابقة فرصةً للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة السياسية المدنية في بلادها أونغ سان سو تشي، وقالت لوين في فيديو عرض قبل المرحلة النهائية: "شعبنا يموت ويطلق عليه الجيش النار كل يوم"، مضيفة: "لذلك أود أن أحض الجميع على التحدث عن بورما".

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون الماضي ألغيت بسبب جائحة كورونا، والمرة الأخيرة التي أقيمت فيها المسابقة، كان العام 2019، حين فازت ملكة جمال أفريقيا زوزيبيني تونزي باللقب.