مصر تقدم 500 مليون دولار لتمويل إعادة الإعمار في غزة

أعلنت مصر الثلاثاء تقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له منذ أكثر من أسبوع.

وكتب المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي على صفحته على فيسبوك أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".

وأضاف المتحدث أن "الشركات المصرية المتخصصة ستقوم بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Tuesday, May 18, 2021

وتقوم مصر بوساطة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتنسيق مع دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وقطر.

ويأتي إعلان هذه المساعدة بعد ساعات من إعلان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين.

وقالت زايد في بيان صدر قبيل منتصف ليل الإثنين إن المساعدات البالغة قيمتها 14 مليون جنيه (890 الف دولار) تتضمن "مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى بالإضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير".

وأوضحت أن المساعدات تشمل "كافة أنواع الأدوية ومن بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى".

كما عبرت الإثنين 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة، بحسب مصادر في المعبر الحدودي أوضحت أن 50 سيارة إسعاف أرسلت كذلك إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وتأتي المساعدات فيما تكثف إسرائيل قصفها للقطاع حيث سقط 212 قتيلا على الأقل بينهم 61 طفلا وأصيب أكثر من 1400 شخص منذ بدء الضربات ردا على إطلاق حركة حماس صواريخ من غزة.

والإثنين، شملت الضربات المركز الوحيد لاختبارات فيروس كورونا في القطاع ومقر الهلال الأحمر القطري.

وتقول الأمم المتحدة أن النزاع أدّى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم بينما فقد 2500 آخرون بيوتهم جرّاء القصف.

واكتظت المستشفيات بالمرضى والمصابين في القطاع الفقير الذي يقطنه مليونا فلسطيني ويخضع لحصار إسرائيلي منذ نحو 15 عاما.

ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة لقطاع غزة الوحيدة بالعالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليمات إلى السلطات بفتح معبر رفح الأحد للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنه تم تجهيز 11 مستشفى في مصر بينها ستة في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.