تغطية مباشرة لليوم التاسع من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين

يدخل عرب إسرائيل والفلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية في إضراب شامل الثلاثاء للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي. وحركة الإضراب العام غير المسبوقة تعد احتجاجا ميدانيا على القمع وخاصة التفجيرات الدامية التي نفذتها الدولة العبرية في قطاع غزة.

ويشمل الإضراب كافة قطاعات الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك البنوك ووسائل النقل العمومي. ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات الثلاثاء.

في بيت لحم، أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، في الوقت الذي دعت فيه قوى وفعاليات ومؤسسات محافظة بيت لحم للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة الغضب الجماهيري التي ستنطلق من منطقة باب الزقاق الساعة الواحدة ظهرا، وصولا الى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، على أن يكون العلم الفلسطيني الوحيد المرفوع في الفعالية.

كما عم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما شمل الإضراب المدارس وجميع المرافق العامة والمؤسسات، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين الذهاب إلى أماكن العمل في سوق العمل الإسرائيلي.