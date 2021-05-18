عن فلسطين والقضية.. شابة سورية تتحدث

تحت جو ماطر وبارد، كانت تحمل لافتة كُتب عليها اسم صحفي مقدسي يشكو تعبه وإرهاقه مما يجري في الأراضي الفلسطينية.

فتاة في أوائل العشرينيات التقتها يورونيوز على هامش مظاهرة شهدتها ليون الفرنسية قبل ثلاثة أيام تنديدا بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 212 شخصا وجرحت المئات.

نور غسان شابة سورية حطت الرحال في فرنسا قبل فترة مستفيدة من منحة دراسية قدمتها لها إحدى الجمعيات الخيرية الفرنسية.

أثناء المظاهرة، كانت نور تحمل العلم الفلسطيني بيد واللافتة بالبيد الأخرى.

وعما تشهده غزة هذه الأيام من غارات، تحدثت ابنة اللاذقية عن حالة الشعور بالعجز التي انتابت الشعوب العربية وهي تشاهد آثار الدمار على الهواء مباشرة. شعورٌ بالعجز يشوبه يأس من انتظار أي تغيير لا من قبل الأنظمة العربية ولا من المجتمع الدولي على حد تعبيرها.

نور غسان شابة سورية تشارك بمدينة ليون الفرنسية في وقفة تضامنية مع غزة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية. 15/05/2021 Samia Mekki

وحين سألناها عن سبب وجودها في مظاهرة نصرةً لفلسطين وأهلها، ردت بسؤال مضاد يقول يجب أن نسأل لماذا توقفنا عن التظاهر لأجل قضية إنسانية وقضية أخلاق كما سمتها لأن فلسطين بالنسبة لنا هي كل شيء على حد تعبيرها.

بهذه الكلمات ختمت نور كلامها وهي التي جاءت من وطن ممزق مثخن بالجراح جراء حرب طاحنة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.