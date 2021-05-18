شاهد: غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف قطاع غزة صباح الثلاثاء

سُمع دوي انفجارات وشوهدت ومضات من الضوء وسحب من الغبار ترتفع في أفق غزة بعد غارات إسرائيلية فجر الثلاثاء، بعد أن هزت ثلاثة انفجارات ضخمة المدينة خلال الليل وتسببت بتصاعد كرات النار وأعمدة الدخان في السماء المظلمة.

ولم يتضح على الفور سبب تلك الانفجارات التي وقعت بعد ساعات من غارات جوية مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي قائلا إنها استهدفت أنفاقاً للمسلحين ومنازل تسعة من قيادات حماس.

وفقاً لوزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الهجوم الإسرائيلي خلال أسبوع بلغت 212 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً و 36 امرأة، و 1400 مصاب.

على الجانب الآخر، قُتل عشرة أشخاص في إسرائيل، بينهم طفل في الخامسة من العمر وجندي ، في الهجمات الصاروخية المستمرة التي تُطلق من غزة على إسرائيل.