دول الاتحاد الأوروبي تسمح للمسافرين الذين تلقوا تلقيحا ضد كوفيد-19 بدخول أراضيها

وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إجراءات تسمح للمسافرين المحصنين الذين تلقوا تلقيحا ضد وباء كوفيد19 من دول ثالثة بدخول دول الاتحاد، وفقا لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغاند للصحفيين هذا الأربعاء بأن ممثلي الدول قد توصلوا إلى اتفاق، لكن لا يزال يتعين اعتماده رسميا من قبل المجلس الأوروبي، مضيفا إنه شيء "نفهم أنه سيحدث قريبا جدا".

ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، وافق سفراء الدول الـ27 على التوصية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق إجراءاته المتعلقة بالحدود الخارجية، نظرا لتأثيرها على حرية الحركة داخل الاتحاد.

ويسمح الاقتراح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي لأولئك الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ضد كوفيد-19. وتضم القائمة حاليا أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين. كما اتفق السفراء على تخفيف متطلبات البلدان لإعداد هذه القائمة إذ أكد ويغاند في هذا الصدد: "ما سيتم اعتماده هو معايير مراجعة القائمة وأيضا للتوصية الأخرى الخاصة بتمكين المسافرين الملقحين من القدوم إلى أوروبا".

ولحدّ الآن لم يتم تقديم جدول زمني حول متى يمكن للمسافرين من دول أخرى البدء في إجراء حجوزات لزيارة دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ويغاند قال: "لقد رأينا في الماضي أن المجلس يتحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن".

في الوقت نفسه، اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء آلية طوارئ منسقة لتعليق وصول الوافدين من البلدان الثالثة بسرعة في حالة تدهور الوضع الصحي بسبب ظهور متغيرات للفيروس التاجي.