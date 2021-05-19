تغطية مباشرة لليوم العاشر من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين

تواصلت المواجهات ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في حين اقترحت فرنسا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإعلان وقف لإطلاق النار. وذكر مصادر إعلامية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية واصلت ليلا قصف القطاع حيث حلقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "من الأهمية أن يتم فتح معبر إيريز لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني. وأفاد دوجاريك عن تعرض بنية تحتية مدنية إضافية للقصف في غزة، "بما في ذلك مختبر اختبار كوفيد- 19 المركزي والمرافق الصحية والإنسانية الأخرى".

وقال دوجاريك إن "أكثر من 58000 رجل وامرأة وطفل" قد نزحوا داخل قطاع غزةو مضيفا أن 47000 نازح "يسعون للحصول على الحماية في حوالي 58 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء غزة".

كما حذر برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء من أن الأزمة دفعت ما يقدر بنحو 160 ألف شخص إضافي في غزة إلى انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ العاشر من أيار/مايو، قتل 217 فلسطينيا على الأقل بينهم 63 طفلا في الغارات الإسرائيلية، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 إسرائيليا قتلوا بصواريخ فلسطينية.

من جهة أخرى، قالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 24 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ 10 العاشر من أيار/مايو.