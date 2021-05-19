حكم بسجن ستة متهمين بالسطو على موكب أمير سعودي في باريس

حكمت محكمة جنايات باريس اليوم الأربعاء على ستة أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات بعد إدانتهم بتهمة المشاركة في عملية سطو مسلح على موكب الأمير السعودي فهد بن عبد العزيز في العاصمة الفرنسية عام 2014 بينما برأت متهما سابعاً.

وكان المدعي العام طالب بعقوبات بالسجن تراوح بين 5 أعوام و12 عاما بحق السبعة الذين بدأت محاكمتهم في الرابع من مايو - أيار الجاري، في حين طالب محامو الدفاع باسقاط الملاحقات في حقّ موكليهم.

جرى الاستماع للمتهمين مرة أخيرة ودفعوا مجددا ببراءتهم قبل أن تنسحب هيئة المحكمة للتداول. وقال مايلغي غات، أحد متهمين إثنين مسجونين على خلفية قضية أخرى، "لدي ثقة في العدالة. لم أشارك في هذه العملية".

أما المتهم الثاني المسجون، لودوفيك ليمبيرور، فهو الوحيد الذي اعترف جزئيا بمشاركته في السطو المسلح. وقال ليمبيرور للمحكمة "فعلت شيئا غبيا لكنني أريد أن أغير حياتي".

أقر هذا الأخير بأنه قاد إحدى السيارات المستخدمة في السرقة لكنه نفى استعمال السلاح، وقال خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي "أنا سارق سيارات، لم أنفذ سطوا من قبل. لم أحمل سلاحا في حياتي ولا أحب الأسلحة".

يتحدر هذا المتهم من جماعة من الغجر الرحّل في فرنسا، وقد برأ بقية المتهمين من خلال ادعائه أنه نفذ العملية "مع عناصر بلغار" لم يذكر تفاصيل عنهم.

السطو المسلح الذي يحاكمون على خلفيته أمام محكمة الجنايات استهدف موكب الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، أحد أبناء الملك السعودي الراحل فهد.

في مساء 17 آب/أغسطس 2014، قرر الأمير الذي كان في إجازة لعدة أيام في فندق جورج الخامس في باريس، التوجه إلى مطار لوبورجيه في باريس.

غادرت سيارته الفندق الفخم برفقة حوالى عشر سيارات ليموزين أخرى، وتقدمت الموكب شاحنة صغيرة تحمل أمتعة الأمير بما في ذلك العديد من الساعات الثمينة والمجوهرات بالإضافة إلى 250 ألف يورو و300 ألف دولار نقدا.

عندما وصلت الشاحنة الصغيرة إلى بورت دو لاشابيل في شمال باريس، اعترضتها سيارتا بي إم دبليو مسروقتان، وهدد رجال مسلحون وملثمون الركاب الثلاثة قبل اقتحامهم المركبة.

أطلق اللصوص سراح ركاب الشاحنة الثلاثة سالمين بعد فترة وجيزة، وعثر عليها مع سيارتي البي إم دبليو خالية ومحروقة في ضاحية باريس الشرقية.