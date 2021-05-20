فرنسا تعيد تشغيل قطار باريس-نيس الليلي لتشجيع الناس على تقليل الطيران

تستأنف خدمة القطارات الليلية من العاصمة الفرنسية باريس بإتجاه مدينة نيس يوم الخميس بعد ثلاث سنوات من إلغائها بسبب تراجع عدد الزبائن، مع حرص الحكومة الفرنسية على الترويج لـ "وسيلة مواصلات فعالة".

وسيغادر القطار محطة أوسترليتز في الساعة الثامنة واثنتين وخمسين دقيقة ويصل في حدود التاسعة واحدى عشرة دقيقة مدينة نيس الساحلية. سيكون رئيس الوزراء جان كاستكس على متن الرحلة الافتتاحية التي تستغرق 12 ساعة.

مصدر مقرب من رئيس الوزراء أكد أن "رحلة الإطلاق"، والتي كانت مقررة أصلا في الـ 16 أبريل-نيسان لكن تمّ تأجيلها بسبب الوباء، تهدف إلى "إبراز وسيلة مواصلات فعالة تساهم في انفتاح المناطق".

تم إلغاء الخدمة في ديسمبر-كانون الأول 2017 بسبب نقص الربحية، لكن الحكومة خصصت غلافا ماليا 5.3 مليار يورو لقطاع السكك الحديدية كجزء من خطة التعافي، بما في ذلك 100 مليون يورو للقطارات الليلية.

كما طالبت الخطوط الجوية الفرنسية بتخفيض الرحلات الداخلية للتنقلات التي يمكن القيام بها في أقل من ساعتين ونصف بالقطار كشرط لإنقاذها بقيمة 7 مليارات يورو.

يوجد حاليا قطاران ليليان فقط يتنقلان في جميع أنحاء فرنسا، وأكد وزير النقل جان باتيست جباري في وقت سابق من هذا العام إن طموح الحكومة "هو أن يكون لدينا عشرة قطارات ليلية أو نحو ذلك بحلول عام 2030".

ومن المتوقع أن تبدأ خدمة القطارات الليلية بين باريس ومدينة تارب، في جنوب غرب فرنسا، نهاية العام.

وكانت إعادة تطوير القطارات الليلية أحد المقترحات المقدمة من اتفاقية "مواطنة من أجل المناخ"، وهي جمعية مكلفة بطرح أفكار لتسريع إزالة الكربون في فرنسا بطريقة عادلة، وتم إنشاؤها بعد أن أثارت خطة الحكومة لزيادة الضرائب على البنزين والديزل احتجاج "السترات الصفراء" في فرنسا.