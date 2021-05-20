لافروف وبلينكن يدعوان خلال أول لقاء بينهما إلى حوار صادق على وقع التوتر بين بايدن وبوتين

دعا وزيرا الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن خلال أوّل لقاء بينهما، الأربعاء في ريكيافيك، إلى التعاون وإجراء حوار "صادق"، وذلك على خلفيّة التوتّر بين موسكو وواشنطن.

وصرّح بلينكن للصحفيّين خلال لقاء ثنائي مع لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبيّة الشماليّة "رؤيتنا هي أنّه إذا تمكّن قادة روسيا والولايات المتحدة من العمل بشكل متعاون (...) سيكون العالم مكاناً أكثر أمناً".

وقال بلينكن "نحن نبحث عن علاقة مستقرّة ويمكن التنبّؤ بها مع روسيا. نعتقد أنّ هذا جيّد لشعبنا وجيّد للشعب الروسي ومفيد حقّاً للعالم". وأضاف "لكن إذا تصرّفت روسيا بعدائيّة ضدّنا أو ضدّ شركائنا أو حلفائنا فسنردّ".

من جهته، قال لافروف "نحن مستعدّون لمناقشة كلّ الأمور، بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقاً (...) وأن يقوم على الاحترام المتبادل".

وأشار الرجلان إلى مجالات عدّة يُمكن الاتّفاق بشأنها، مثل المناخ ومكافحة الجائحة، وكذلك ملفّات أفغانستان وكوريا الشماليّة والنووي الإيراني.

وتوجّه لافروف إلى بلينكن قائلاً إنّ "نهجنا مختلف جدّاً فيما يتعلّق بتحليل الوضع على الساحة الدوليّة" لكنّ الأمر "الأكثر أهمّية هو أننا نحاول أن نستخدم الإمكانات الدبلوماسيّة إلى أقصى حدّ، وأنا أُقدّر بشدّة أنّكم تُظهرون مثل هذه الإرادة ويمكنكم الاعتماد على معاملةٍ بالمثل من جانبنا في هذا الشأن".

وأبدى لافروف استعداد موسكو لـ"إزالة الأنقاض" الموروثة من الإدارات الأمريكيّة السابقة، ولا سيّما في ما يتعلّق بـ"عمل البعثات الدبلوماسيّة" المشتركة التي لا توفّر حاليّاً سوى خدمات بالحدّ الأدنى بسبب عمليّات الطرد المتبادلة للدبلوماسيين. كما أشاد لافروف بالمحادثات "البنّاءة" مع بلينكن، بعد أوّل لقاء بينهما منذ انتخاب جو بايدن رئيساً.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن لافروف قوله بعد اجتماعه مع بلينكن "بدا النقاش بنّاءً بالنسبة إليّ". وأضاف وزير الخارجيّة الروسي أنّ روسيا والولايات المتحدة "تُدركان الحاجة إلى وضع حدّ للمناخ غير السليم الذي نشأ في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال السنوات الأخيرة".

وقال إنّه "شعر" خصوصاً بأنّ الأميركيّين ليسوا راضين، مثلهم مثل الروس، عن عمليّات الطرد المتبادلة للدبلوماسيّين التي حصلت مراراً في السنوات المنصرمة. كما شدّد لافروف على مقترح روسيا "بدء حوار بشأن جميع جوانب (...) الاستقرار الاستراتيجيّ".

وتابع "سنُعدّ مقترحات لرئيسَينا" بشأن الوضع المتعلّق بالبعثات الدبلوماسيّة وتعزيز الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

من جهة ثانية، أعرب بلينكن خلال اللقاء عن "قلقه العميق" إزاء احتشاد قوّات روسيّة قرب الحدود الأوكرانيّة. وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة في بيان، إنّ بلينكن عبّر أيضاً خلال اللقاء الذي استمرّ نحو ساعتين مع لافروف في ريكيافيك، عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن صحّة المعارض الروسي أليكسي نافالني و"قمع" منظّمات معارضة.