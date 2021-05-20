شاهد: الاحتفالات بعيد ميلاد بوذا بالفوانيس الساطعة في كوريا الجنوبية

تجمع الكوريون الجنوبيون في المعابد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد الأربعاء الذي حدد عطلة رسمية للاحتفال بعيد ميلاد بوذا. وحضر المئات للاحتفال بهذا العيد في معبد جوغيسا الواقع في العاصمة سيول. ويحتفل البوذيون بالعيد بالصلوات وكتابة تمنياتهم على قصاصات ورقية قاموا بإلصاقها بالفوانيس المخصصة للاحتفال.