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romania Floods

تم إجلاء سكان القرى القريبة من نهر كريسو بيتروسرفي غرب رومانيا بعد أعلنت السلطات عن الإشارة الحمراء رمز الفيضانات الشديدة.

سيؤثر الطقس غير المستقر على البلاد بأكملها تقريبًا في الأيام المقبلة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.

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ومنذ ساعات تهب رياح تصل سرعتها إلى 80 كم / ساعة في المناطق الجبلية. لذلك، تظل السلطات في حالة تأهب في مناطق الإنذار ويتم مراقبة مجاري المياه باستمرار.

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