تم إجلاء سكان القرى القريبة من نهر كريسو بيتروسرفي غرب رومانيا بعد أعلنت السلطات عن الإشارة الحمراء رمز الفيضانات الشديدة.
سيؤثر الطقس غير المستقر على البلاد بأكملها تقريبًا في الأيام المقبلة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.
ومنذ ساعات تهب رياح تصل سرعتها إلى 80 كم / ساعة في المناطق الجبلية. لذلك، تظل السلطات في حالة تأهب في مناطق الإنذار ويتم مراقبة مجاري المياه باستمرار.
No Comment المزيد من
شاهد: الاحتفالات بعيد ميلاد بوذا بالفوانيس الساطعة في كوريا الجنوبية
شاهد: قصف إسرائيلي على مبنى سكني في غزة
شاهد: مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن ونيويورك ومدريد وبيروت والعاصمة الأردنية
شاهد: وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة الإسبانية والجيش المنتشر على الحدود يطرد ما يقرب من نصفهم
شاهد: تدفق هائل لمهاجرين مغاربة إلى سبتة الإسبانية
شاهد: أخصائيو تخدير فرنسيون يتظاهرون مطالبين بالاعتراف بمهنتهم
شاهد: يابانيون يتظاهرون ضد إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف
شاهد: رجال إطفاء فلسطينيون يحاولون إخماد حريق هائل في مصنع للإسفنج شرقي جباليا
شاهد: الدمار والموت يلفان غزة بعد الغارات الإسرائيلية
شاهد: إطلاق نيران المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في سديروت باتجاه قطاع غزة
فيديو: اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين والشرطة البريطانية
فيديو | إعصار عنيف يتوجه إلى غرب الهند بعد موجة الوباء القاتلة
شاهد: الطلاب في طليعة المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكولومبية
شاهد: غارة إسرائيلية تدمر مسجداً في جباليا شمال غزة
فيديو: اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والجيش الإسرائيلي في الخليل