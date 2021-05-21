شاهد: في يومه العالمي ... النحل يغطي وجه أنجلينا جولي وجسدها

بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف الـ 20 من مايو/أيار، تعاونت الممثلة الأمريكية ونجمة هوليوود أنجلينا جولي مع قناة ناشيونال جيوغرافيك لنشر الوعي حول أهمية الحفاظ على النحل.

وفي صور مذهلة تم التقاطها من قبل دان وينترز مصور ناشيونال جيوغرافيك والمواطن الأمريكي الذي يهوى تربية النحل، ظهرت جولي بينما كان سرب من النّحل يحوم حول جسدها ووجهها للاحتفال بهذا اليوم.

وتحدثت جولي في مقابلة أجرتها مع الصحفية إنديرا لاكشمانان، من ناشيونال جيوغرافيك، عن مشاركتها في مبادرة "نساء من أجل النّحل"، والتي تمت بالتعاون بين منظمة اليونيسكو ومجموعة "غيرلان"، وتهدف إلى تعزيز تمكين المرأة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقالت جولي إنها شاركت في هذه المبادرة لزيادة الوعي حول ضرورة حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل النحل. ولفتت إلى أن قلة فقط "يدركون الضرر الذي قد يلحق بالمخلوقات الأخرى مثل النحل، بسبب تصرفاتهم".