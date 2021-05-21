توقيف رجل في ليون الفرنسية أجرى 27 ألف اتصال بالشرطة والدرك

أوقف رجل في السابعة والأربعين قرب مدينة ليون وسط فرنسا للاشتباه بمضايقته عناصر من الشرطة والدرك، خصوصا النساء، عبر إجرائه 27 ألف اتصال هاتفي بين نيسان/ابريل وأيار/مايو، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل أوقف في فندق بضاحية ليون صباح الأربعاء، وهو "ذو سمعة سيئة للغاية" لدى القضاء بسبب "أفعال مشابهة" ارتكبها في السابق.

وبين السابع من نيسان/أبريل و18 أيار/مايو، أجرى الرجل هذه الاتصالات بـ14 جهاز شرطة أو درك في فرنسا، وأطلق خصوصا تصريحات ذات طابع جنسي للعناصر النساء، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان.

وقد أحصيت 34 ضحية في المجموع في هذه القضية. وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله من دون تفسير دوافعه، ويمثل الجمعة أمام النيابة العامة في ليون بانتظار الحكم في حقه.