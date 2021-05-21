فرنسا تحث مواطنيها على كبح الانتشاء في مرحلة ما بعد الإغلاق

حث المسؤولون الفرنسيون مواطنيهم على التزام اليقظة والحذر من مرض كوفيدـ19، بعد ابتهاج الناس بتخفيف القيود من خلال إقامة حفلات في الشوارع في وقت متأخر من الليل.

وقد سمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها لروادها في المساحات الخارجية، وتم تأخير حظر التجول ليلا لمدة ساعتين حتى الساعة التاسعة مساء.

ففي مدينة رين غرب البلاد رقص حشد من الناس وسط إحدى الساحات المركزية بعد التاسعة مساء، وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت خرقا لحظر التجول مساء الأربعاء، حيث تدخلت الشرطة لتفريق الحشد بحسب التلفزيون الفرنسي.

وفي أحد شوارع باريس الذي تمتد على جانبيه المقاهي، ظل عدد كبير من الناس جالسين حول الطاولات يتناولون المشروبات بعد ساعة حظر التجول، دون أن تمنعهم الشرطة.

وفي مدينة بودرو جنوب غرب البلاد تناولت حشود من الشبان المشروبات، ورقصوا حتى ساعة متأخرة من الليل دون أن يكونوا حاملين للكمامات. وردا على تلك التصرفات حث رئيس الوزارء الفرنسي جان كاستكس الناس على إظهار الانضباط الجماعي، واحترام القواعد التي لا تزال سارية.