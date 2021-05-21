شاهد: فلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار

تجمع الفلسطينيون في قرية بيت حنينا شرقي مدينة القدس، للاحتفال بوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والدولة العبرية.

وقد أضاءت المفرقعات النارية سماء المنطقة، بينما كان الناس يلوحون بالأعلام الفلسطينية وأعلام الحركة، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم.

وكان وقف إطلاق النار بدأ قبيل منتصف ليل الخميس، بعد أن قبلت إسرائيل وحماس الاقتراح المصري بإنهاء "العنف"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي أدت في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 230 فلسطينيا بينهم 65 طفلا و39 امرأة وجرح أكثر من 1700 آخرين، بينما قتل من الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة 12 شخصا، بينهم طفل واحد وفتاة.