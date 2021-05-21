مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس ونتنياهو يشيد بنجاح العملية العسكرية في غزة

اندلعت مواجهات مجدداً بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بحسب مراسلي فرانس برس والشرطة.

وبدأت المواجهات بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

وردد مئات المصلين شعارات مؤيدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحملوا أعلاماً فلسطينية وأعلام حركة حماس، بحسب المراسلين.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة بما وصفه بأنه "نجاح استثنائي" للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ فجر الجمعة.

وقال نتنياهو للصحافيين في تل أبيب "حققنا أهدافنا في العملية" واصفا إياها بأنها "نجاح استثنائي". وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يمكن لحماس الاختباء بعد الآن ... قمنا بتصفية أكثر من 200 إرهابي بينهم 25 من الكوادر".

من جانبه، أكد وزير الدفاع بيني غانتس أن العملية الإسرائيلية جاءت بعد خطط "تم تحضيرها منذ سنوات وأشهر". وأضاف "انتهى العمل العسكري والآن حان الوقت للعمل السياسي". وحذر غانتس حركة حماس من أنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" حال خرقها وقف إطلاق النار.

وتوقفت الغارات الإسرائيلية على غزة ولم يسجل إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ساعات بعد أحد عشر يوما من التصعيد بين اسرائيل والقطاع.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بوساطة مصرية، الساعة الثانية فجراً.