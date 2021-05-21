رومانيا تضبط طنّاً ونصف الطنّ من الهيروين مهربة من إيران

أعلنت السلطات الرومانية الخميس أنّها ضبطت في ميناء كونستانتا (جنوب شرق) نحو 1500 كلغ من الهيروين مهربّة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتمّ إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي.

وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان إنّ زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1452 كلغ وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء، مشيرة إلى أنّ الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالى 45 مليون يورو.

وأضاف البيان أنّ "هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة".

وفي شباط/فبراير، ضبطت الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طنّ من الهيروين.

شحنة الهيروين المضبوطة كانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء HANDOUT/AFP or licensors

من جهتها أعلنت الشرطة الرومانية أنّ "مداهمات جرت يومي الأربعاء والخميس في رومانيا وفي اثنتين من دول أوروبا الغربية، وتمّ إلقاء القبض على تسعة أعضاء مفترضين في الشبكة، هم رومانيون وأجانب، يجري استجوابهم حالياً في إطار التحقيق".

وأوضحت الشرطة الرومانية أنّ ضبط هذه الشحنة تمّ بالاشتراك مع السلطات القضائية في العديد من البلدان بما في ذلك المجر والنمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية "يوروجاست".