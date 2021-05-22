ميركل تحذر من ارتكاب تجاوزات معادية للسامية خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت من وقوع تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية خلال تظاهرات تنظم نهاية الأسبوع في ألمانيا تأييداً للفلسطينيين.

وقالت ميركل في مدونتها الصوتية الأسبوعية إن "الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع، الذين يحرضون على الكراهية العرقية، هؤلاء خارج قانوننا الأساسي". وتابعت "مثل هذه الأعمال يجب أن تعاقب بالطريقة المناسبة".

ومع تصاعد العنف في الأسبوعين الماضيين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، جرت عدة تظاهرات في ألمانيا، وستقام مسيرات أخرى في نهاية الأسبوع على الرغم من التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتم توقيف نحو ستين شخصاً السبت الماضي في برلين وأصيب نحو مئة شرطي في مواجهات عنيفة جرت خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. ومن المقرر تنظيم عدة تظاهرات نهاية هذا الأسبوع في العاصمة وعدد من المدن الألمانية.

وأكدت المستشارة أن "القانون الأساسي يضمن الحق في حرية التعبير وفي تظاهرات سلمية. لكنه لا يفسح أي مجال للهجمات على أشخاص من مذهب مختلف، وللعنف والعنصرية وإنكار الآخر".

وكانت برلين اقترحت خطة من ثلاث مراحل للخروج من الأزمة وإعادة البدء بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بينما أكد وزير خارجيتها، هايكو ماس، الخميس الفائت أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك تدمير البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها هجمات صاروخية في المستقبل.