فيديو | صيادو الأسماك في غزة يستعدون للعودة إلى البحر

عاد صيادو غزة إلى البحر بعد يوم من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكنهم قالوا إن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً على المنطقة التي يمكنهم العمل فيها.

وأُغلق البحر أمام الصيادين منذ أواخر الشهر الماضي في إجراء قالت إسرائيل إنها اتخذته بعد إطلاق صواريخ على أراضيها من غزة.

وتجمع العشرات من الصيادين في الميناء اليوم السبت وقاموا بإصلاح الشباك والخروج بقواربهم الصغيرة. لكنهم زعموا أن المنطقة التي يُسمح لهم بالعمل فيها تم تقليصها.

وقال صلاح أبو ريالة إن زورقاً إسرائيلياً أطلق النار تجاهه على بعد ثلاثة أميال بحرية (5.6 كيلومترات) قبالة الساحل، ثم أضاف "لا يوجد وقف لإطلاق النار. إنهم يطلقون النار على الصيادين".

وعادة ما تحدد إسرائيل مناطق الصيد في البحر المتوسط أو تعلق نشاط الصيد بعد هجمات مسلحين في غزة أو مواجهات عنيفة أو تبادل لإطلاق النار، أو حتى أحياناً لمجرد إجراءات أمنية. وتم تحديد المنطقة مؤخراً بـ15 ميلاً بحرياً (27.8 كيلومتراً).

كما أشار الصياد درويش العاصي إلى أن منطقة الصيد قد تم تقليصها إلى ثلاثة أميال بحرية، وقال إن هذا القرار يحد من إمكانية الصيادين في الحصول على لقمة العيش.