فيديو | ذعر في متجر إثر زلزال قوي ضرب جنوب غرب الصين

ذعر متسوقون وهربوا من مركز للتسوق حين وقع زلزال قوي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال يونان، الذي بلغت قوته 6.1 درجة، وقع لأول مرة في الساعة 9:48 مساء الجمعة (13:48 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مدينة دالي، وهي مقصد سياحي شهير، وإن الحادث أعقبه هزتان على الأقل.

وبعد ساعات قليلة، في الساعة 18:04 بتوقيت غرينتش، على بعد أكثر من 1200 كيلومتر، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال غرب الصين، تلاه هزة ارتدادية.