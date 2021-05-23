مصرع 21 شخصاً خلال ماراثون جبلي في الصين بسبب عاصفة فجائية

لقي 21 شخصاً مصرعهم في شمال غرب الصين بسبب عاصفة فجائية هبّت خلال مشاركة عدّائين في ماراثون جبليّ يمتدّ لمسافة 100 كلم، كما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد إنّ "عاصفة هوجاء مفاجئة" تخلّلها تساقط حبّات من البَرَد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون السبت قرابة الساعة 13:00 (الأحد 05:00 ت غ)، ممّا أسفر عن مقتل 21 شخصاً .

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة ان جميع المتنافسين الآخرين سالمون وبصحة جيدة.

وعثر على أحد المشاركين كان أعلن عن فقدانه حسب شبكة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" التي أوضحت نقلاً عن الإدارة المحلية لخدمات الإسعاف أنه "فارق الحياة"، وهذا يعني أن الحادث أسفر عن مصرع 21 شخصا.

وكان مسؤولون في البلدية أعلنوا من قبل مصرع عشرين شخصا وفقدان شخص واحد.

وأوضحت الوكالة أنّ السباق الذي أقيم في "غابة حجر النهر الأصفر" قرب مدينة بايين أُوقف إثر هبوب العاصفة.

من جهتها أوردت "صحيفة الشعب" الحكومية في تغريدة على تويتر إنّه تمّ "إجلاء 151 عدّاءً بسلام" تحت "الأمطار الغزيرة"، مشيرة إلى أنّ أكثر من 700 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود البحث عن المفقودين.

وإذ لفتت إلى أنّ عدد المشاركين في السباق بلغ 172 متسابقاً، أوضحت أنّ خمسة من الناجين "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا في المستشفى".

وتقع غانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة إذ إنّها تتميّز بصواعد ونوازل حجرية وتُعتبر موقعاً مفضّلاً لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقاً لصحيفة "تشاينا ديلي".

وبحسب الصحيفة فإنّ العلماء يعتقدون أنّ التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى أربعة مليارات سنة.