كوفيد-19: وزارة الصحة الألمانية تحذر من تكرار "خطأ الصيف الماضي"

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الأحد أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات بكورونا بشكل إضافي كي تتمتع البلاد "بصيف بدون قلق" وإعادة فتح المؤسسات على نطاق واسع.

وقال شبان لصحيفة "بيلد إم تسونتاغ" إن "الطقس يتحسن وعدد اللقاحات يرتفع، ومعدل الإصابات ينخفض. القيود ستسقط واحداً تلو آخر"، وأضاف "وهذا مهم جداً بعد شتاء طويل وقاس. لكن من أجل التمتع بصيف بدون قلق، يجب أن نخفض معدل الإصابات بشكل إضافي".

وتمكنت ألمانيا في الأسابيع الماضية من وقف موجة ثالثة من الوباء بعد فرض قيود مشددة على المستوى الوطني وتسريع حملات التلقيح. وتراجع معدل الإصابات على مدى سبعة أيام من 169 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في أواخر نيسان/أبريل إلى 64,5 الأحد.

وبدأت مقاطعات ألمانيا الـ16 تخفيف القيود وأعاد بعضها فتح الحانات والفنادق والمسابح فيما قررت أخرى إعادة الطلاب إلى الصفوف. لكن شبان حذر من إعادة الفتح بشكل سريع. وقال للصحيفة "لا يزال يجب توخي الحذر واليقظة". وأوضح "الصيف الماضي كان معدل الإصابات دون 20، يجب أن نطمح للوصول إلى هذا الهدف مجدداً". وأشار الوزير أيضاً إلى أن ألمانيا يجب أن تتعلم من دروس صيف 2020 حين أدت عودة الألمان من رحلات سياحية إلى الخارج إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وقال إنه يجب إيلاء انتباه خاص للرحلات التي يقوم بها أشخاص يزورون أقربائهم في تركيا ودول البلقان والتي كانت السنة الماضية إلى حد ما "سبب 50% من كل الإصابات الجديدة" في ألمانيا. وتابع "يجب أن نمنع حصول هذا الأمر مجدداً هذه السنة" مشدداً على أهمية فرض فحوصات الكشف عن كورونا. وأضاف "نريد التوصل إلى اتفاقات مبكرة مع دول مثل تركيا حول الفحوصات عند الوصول والمغادرة".

وبخصوص العام الدراسي الجديد، قال شبان إن ألمانيا ستبدأ تلقيح القصر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً حين تصادق الهيئة الناظمة الأوروبية على لقاح فايزر/بيونتك لهذه الفئة العمرية متوقعاً أن يحصل هذا الأمر في وقت "قريب". وتابع "الهدف هو بالتالي أن تعطي المقاطعات اللقاح لهؤلاء الطلبة قبل نهاية آب/أغسطس".

وسجلت ألمانيا أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، و6714 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض. وتوفي أكثر من 87 ألف شخص حتى الآن بسبب الوباء.