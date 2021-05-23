زعيم بوليساريو إبراهيم غالي "تجاوز مرحلة الخطر" إثر إصابته بكورونا

أفاد مسؤول رفيع المستوى في جبهة بوليساريو أن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي نقل للعلاج في اسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، "يتعافى" وقد "تجاوز مرحلة الخطر".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الأطباء يؤكدون أنه تجاوز مرحلة الخطر"، مضيفا أنه "يتعافى بشكل جيد وحالته تتطور بشكل إيجابي".

وكان إبراهيم غالي نقل إلى مستشفى في منطقة لوغورنو في شمال اسبانيا في نيسان/ابريل، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد تلاها تدفق غير مسبوق لآلاف المهاجرين المغاربة هذا الأسبوع على جيب سبتة الاسباني.

وكان المغرب، وهو في نزاع منذ عقود مع جبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية، قد طالب السبت بفتح تحقيق "شفاف" حول دخول غالي إلى اسبانيا "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وقد أفادت مصادر من وزارة الخارجية الاسبانية وكالة "أوروبا برس" الجمعة أن غالي لم يصل اسبانيا بجواز سفر مزور، وأكدت سفره بجوازه الذي يستوفي "المتطلبات العادية".

يبلغ إبراهيم غالي 75 عاما، وقد انتخب في التاسع من تموز/يوليو 2016 لرئاسة جبهة بوليساريو و"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة من طرف واحد العام 1976.

وكانت الجبهة أعلنت استئناف القتال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد حوالى ثلاثة عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وقد جاء ذلك إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية في منطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.

وتطالب بوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على ثلثي المنطقة الصحراوية منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.