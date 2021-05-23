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إيطاليا

فيديو: بركان إتنا يثور ليلاً قاذفاً حمماً بركانية

بقلم:  يورونيوز
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الحمم البركانية تتدفق على طول الفوهة الجنوبية لبركان إتنا
الحمم البركانية تتدفق على طول الفوهة الجنوبية لبركان إتنا   -   حقوق النشر  HANDOUT/Orietta Scardino
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تطايرت الحمم من بركان إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، في الجو من مساء السبت وحتى صباح الأحد، خلال ثوران يتكرر كلّ مدة. وبحسب بيان صادر عن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، فإن الانفجارات كانت من الفوهة المتواجدة في الجنوب الشرقي.

إتنا هو أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا والتي تشمل أيضاً سترومبولي، في جزيرة تابعة لصقلية تحمل الاسم نفسه، وجبل فيزوف بالقرب من نابولي الذي اندلع آخر مرة في عام 1944. وتعتبر جزيرة إتنا وجهة سياحية شهيرة تجذب المتنزهين المتحمسين لرؤية تدفقات الحمم البركانية غير العادية المتوهجة باللون البرتقالي في الليل.