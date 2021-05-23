فيديو | فرار جماعي في الكونغو بعد وصول حمم بركان نيراغونغو إلى تخوم مدينة غوما

ثار بركان جبل نيراغونغو في الكونغو لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان يوم السبت، ما جعل سماء الليل حمراء نارية وأرسل حمماً بركانية إلى طريق سريع رئيسي، بينما فرّ سكان مصابون بالذعر من مدينة غوما التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن شهوداً قالوا إن الحمم البركانية اجتاحت بالفعل طريقا سريعاً يربط غوما بمدينة بيني في إقليم شمال كيفو، ووصلت إلى تخوم المدينة.

وأوقع ثوران لبركان جبل نيراغونغو، في عام 2002، مئات القتلى وغطت مدارج المطار بالحمم البركانية. وأصبح أكثر من 100 ألف شخص بلا مأوى في أعقاب ذلك، ما زاد من حالة الخوف التي سادت غوما ليلة السبت.

وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إنه سيعود إلى بلاده يوم الأحد من أوروبا في وقت أبكر مما هو مخطط له من أجل المساعدة في تنسيق جهود الإغاثة.

وقالت الحكومة إنه يجري تفعيل خطة إجلاء، لكن الإعلان الرسمي جاء بعد عدة ساعات من تحول لون السماء إلى اللون الأحمر الناري، فر كثيرون بالفعل سيراً على الأقدام على أمل عبور نقطة الحدود الرواندية خارج المدينة.

وانطلقت أبواق السيارات وتلاحمت مركبات التوكتوك بينما كان الناس يحاولون الهرب في حالة ذعر.

وأفادت سلطات الهجرة الرواندية أن نحو 3000 شخص عبروا بالفعل رسمياً من الكونغو هرباً من ثوران البركان، وفقاً للإذاعة الوطنية.