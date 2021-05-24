تنديد أوروبي وأمريكي لاعتراض بيلاروس طائرة كانت تقل معارض واعتقاله

بعد حلقة تغيير مسار طائرة "راين إير" التي كان على متنها الناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وإرغامها على الهبوط في مينسك وتوقيف بروتاسيفيتش توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بتصرف الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي أمر شخصياً مقاتلة من طراز "ميغ 29" باعتراض طائرة الركاب.

وكانت شبكة "نكستا" الإعلامية المعارضة أفادت أنّ رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتُقل بعدما أجبرت الطائرة التي كان على متنها على الهبوط في مينسك، في معلومة أكّد صحّتها التلفزيون البيلاروسي العام. وتمكّنت الطائرة مساء الأحد من استئناف رحلتها إلى ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وقد وصلت إلى وجهتها.

الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير بيلاروس

استدعى الاتحاد الأوروبي الإثنين سفير بيلاروس للتنديد بتحويل مسار طائرة "راين اير" وارغامها على الهبوط لاعتقال صحافي معارض، باعتباره "غير مقبول".

وجاء في بيان قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث احتمال فرض عقوبات "لقد تم إبلاغ السفير (ألكسندر) ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروس بالقوة والذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم".

طيران البلطيق تعلن تجنب المجال الجوي لبيلاروس

أعلنت شركة طيران البلطيق الإثنين أنها ستتجنّب المجال الجوي لبيلاروس بعدما أرغمت الأخيرة رحلة لشركة "راين اير" كانت متوجهة إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك واعتقلت معارضا كان على متنها.

وأفادت الشركة الإقليمية ومقرها لاتفيا في بيان أنها قررت بعد حادثة الأحد "تجنّب دخول المجال الجوي لبيلاروس إلى أن يصبح الوضع أكثر وضوحا أو إلى أن يصدر قرار عن السلطات".

روسيا تعرب عن "صدمتها"

أعربت روسيا الإثنين عن صدمتها حيال التنديدات الغربية الواسعة لبيلاروس بعدما حوّلت الأخيرة طائرة ركاب كان فيها ناشط معارض وأرغمتها على الهبوط في مينسك.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك "نشعر بالصدمة حيال وصف الغرب الحادثة في المجال الجوي البيلاروسي بأنها صادمة"، متهمة الدول الغربية بتنفيذ عمليات "خطف وإرغام طائرات على الهبوط والقيام بعمليات توقيف غير قانونية".

بلينكن يدين اعتراض الطائرة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أنّ الولايات المتّحدة "تدين بشدّة" اعتراض مقاتلة بيلاروسية طائرة الركاب التابعة لشركة "راين إير" وإجبارها على الهبوط في مينسك لاعتقال ناشط معارض كان على متنها، مطالباً نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بالإفراج عنه.

وقال الوزير في بيان إنّ الولايات المتّحدة "تدين بشدّة التحويل القسري لمسار طائرة بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من إخراج ثم اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش في مينسك. نطالب بالإفراج الفوري عنه". وأضاف أنّ "هذا العمل الفظيع الذي ارتكبه نظام لوكاشينكو عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكباً، بينهم مواطنون أمريكيون".

ولفت البيان إلى أنّ "التقارير الأولية التي تشير إلى تورّط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام طائرة عسكرية بيلاروسية لمرافقة الطائرة تثير قلقاً عميقاً وتتطلّب تحقيقاً كاملاً".

وشدّد بلينكن على أنّ الولايات المتحدة تقف "إلى جانب الشعب البيلاروسي في تطلّعاته لمستقبل حرّ وديموقراطي ومزدهر وتدعم مطالبته للنظام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

غضب أوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي بيلاروس في وقت سابق إلى السماح للطائرة بالإقلاع مع "جميع ركابها". وانتقد التكتّل تصرف مينسك "غير المقبول"، وقد أعربت عدة دول أعضاء مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا عن الموقف نفسه، في حين طالب الأمين العام لحلف الناتو بالتحقيق في "الحادثة الجدية والخطرة".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافسكي الحادثة "إرهاب دولة". وسرعان ما أدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروس على جدول أعمال قمّتهم المقررة الإثنين.

من جهتها، طالبت ألمانيا بـ"تفسير فوري" بعد تحويل مسار الطائرة. ونددت فرنسا بـ"تحويل وجهة" الطائرة "غير المقبول"، كما استدعت خارجيتها السفير البيلاروسي في باريس.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن عبر تويتر إن "الإنزال القسري لطائرة ركاب في بيلاروس اليوم (الأحد)لاعتقال صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق".

أما الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا الذي منحت بلاده وضع اللاجئ لرومان بروتاسيفيتش، فقد اتهم النظام البيلاروسي بالوقوف وراء هذا "العمل الخسيس".

وحذرت المملكة المتحدة بيلاروس من أنها تواجه "عواقب وخيمة"، وقال وزير خارجيتها دومينك راب "ننسق مع حلفائنا" حول هذا الموضوع.

القمة الأوروبية تناقش فرض عقوبات على بيلاروس

أدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروس على جدول أعمال قمّتهم المقررة الإثنين، بعدما حوّلت مينسك مسار طائرة ركاب واعتقلت معارضا كان على متنها.

وأفاد متحدث أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "سيطرح غدا (الاثنين) مسألة ارغام رحلة راين إير على الهبوط في مينسك. ستجري مناقشة العواقب واحتمال فرض عقوبات في هذه المناسبة".

بيلاروس تؤكد أنها تصرّفت بشكل قانوني

من جهتها، أكدت بيلاروس الإثنين أنها تصرّفت بشكل قانوني عندما اعترضت طائرة تجارية بعد تلقيها إنذار بوجود قنبلة فيها، رافضةً اتهامات الدول الأوروبية التي تشتبه في أن تكون مينسك غيّرت مسار الطائرة لتوقيف معارض كان بين ركابها.

وكتبت وزارة الخارجية البيلاروسية على موقعها الإلكتروني "ليس هناك أدنى شكّ في أن تصرفات هيئاتنا المختصة كانت بالتوافق مع القواعد الدولية"، مندّدةً بـ"اتهامات لا أساس لها" من جانب الدول الأوروبية التي تقوم بـ"تسييس" الحادثة.

وقالت الوزارة "يجب النظر إلى هذه الحادثة (...) من وجهة نظر أمنية"، في إشارة إلى الإنذار بوجود قنبلة الذي أدى إلى هبوط اضطراري الأحد في مينسك لطائرة "راين إير" كانت متوجهة من اليونان إلى ليتوانيا وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.

من هو رومان بروتاسيفيتش؟

ورومان بروتاسيفيتش البالغ من العمر 26 عامًا هو رئيس التحرير السابق لوسيلة الاعلام النافذة للمعارضة البيلاروسية "نيكستا" ويقيم في بولندا.

في تشرين الثاني/نوفمبر أدرجته أجهزة الاستخبارات البيلاروسية (كاي جي بي) الموروثة عن الحقبة السوفياتية إلى جانب مؤسس "نيكستا" ستيبان بوتيلو على قائمة "الأفراد الضالعين في نشاطات إرهابية".