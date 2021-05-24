تمديد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر

اتّفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، وفق ما أعلنت الهيئة التابعة للأمم المتحدة الاثنين. وأفاد مدير عام الوكالة رافايل غروسي الصحافيين "ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 حزيران/يونيو 2021".

حدّت إيران أواخر شباط/فبراير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية التي كانت تراقبها في إطار اتفاق العام 2015 النووي. وسمح اتفاق تم التوصل إليه في 21 شباط/فبراير ومدتّه ثلاثة شهور بمواصلة بعض عمليات التفتيش.

وأفاد غروسي أنه إلى جانب تمديد التفاهم، وافقت طهران أيضا على أن المعلومات التي تجمعها معدّات الوكالة حتى الآن في إيران لن يتم حذفها. وقال "يجب أن نتذكّر جميعا بأن التفاهم المؤقت هو إجراء لمنع حدوث فجوة نوعا ما"، مشيرا إلى أن هدفه تجنّب البقاء من دون معلومات تماما. بدأ اتفاق 2015، الذي فُرضت بموجبه قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ينهار في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت تفعيل العقوبات على الجمهورية الإسلامية.