شاهد: فلسطينية ترسم على جدران المباني التي دمرتها إسرائيل في غزة

على جزء من جدار إحدى الأبنية المدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في غزة، ترسم الفنانة الفلسطينية عطاف النجيلي قبة الصخرة للمسجد الأقصى في القدس، تعبيرا عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم، ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي بعد محاولات مستوطنين الاستيلاء على منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وتقول عطاف إنها اختارت ذلك الرسم لأن شرارة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انطلقت من حي الشيخ جراح في القدس، حيث تعرض أبناؤها إلى اعتداءات المحتل.

وتضيف عطاف القول إنه رغم القصف والدمار ووجود الحواجز الإسرائيلية التي فرضها الاحتلال، فإن الفلسطينيين يترابطون روحيا، ويتعلقون بالقدس، باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.